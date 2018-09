Jonge Democraten vragen aandacht voor 'Dutch only' in studentenhuizen

De Jonge Democraten vinden dat internationale studenten gediscrimineerd worden bij hun zoektocht naar een kamer in Stad. 'Dit belangrijke deel van het probleem wordt niet benoemd', stelt de jongerentak van D66.

'Dutch only' is volgens de Jonge Democraten een veelvoorkomende beschrijving van de beoogde huisgenoot in berichten op social media.

'Nederlandse studenten moeten hun hand ook in eigen boezem steken. Ze kiezen er vaak expres voor een international als huisgenoot te weren', zegt voorzitter Berber Dotinga van de Groninger afdeling van de Jonge Democraten.

Vooroordelen?

'Naar de redenen kunnen we alleen gissen: hebben Nederlanders bepaalde vooroordelen naar internationals?', vraagt zij zich af.

Campagne

De JD willen dat de gemeente Groningen, de RUG en de Hanzehogeschool een campagne starten om het probleem te bespreken en eventuele vooroordelen over internationale studenten wegnemen.

Aandacht vragen

Vorige week bezette een groep studenten het Academiegebouw om aandacht te vragen voor de kamernood in Groningen. De RUG en de studenten maakten afspraken over maatregelen op lange termijn.

