Gemiddelde huurprijs in Groningen op drie na hoogste van het land (Foto: RTV Noord)

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter woningoppervlak is in de provincie Groningen op drie na het hoogste van Nederland.

Dat blijkt uit cijfers van de NVM en Vastgoed Management Nederland. In Groningen moeten huurders gemiddeld 10,38 euro per vierkante meter betalen. Het gaat om woningen en appartementen in de geliberaliseerde sector. Noord-Holland het hoogste In Zuid-Holland en Utrecht zijn de huurprijzen maar een fractie hoger. Alleen in Noord-Holland liggen de prijzen met ruim 15,50 euro per vierkante meter écht een stuk hoger. Vooral door Stad Dat onze provincie hoog in de lijst staat komt vooral door de stad Groningen, waar veel mensen op zoek zjin naar woonruimte. Lees ook: - Groninger gemeenten scoren voldoende voor vaststellen WOZ-waarde