Man op hoofd geslagen met klauwhamer: 'Het was hij of ik'

'Het was een kwestie van hij of ik', zei een 32-jarige man uit Hoogezand donderdag tegen de rechter. Hij sloeg op 21 februari in zijn woning een andere man met een klauwhamer op het hoofd.

'Het was poging doodslag', vond de officier van justitie, die vier jaar cel tegen de Hoogezandster eiste.

Het slachtoffer was die dag in de woning van het slachtoffer. Ze zouden samen elders drugs kopen. De man werd in zijn woning ineens aangevallen, zei de Hoogezandster. Beiden vielen worstelend op de vloer. De 32-jarige man werd naar eigen zeggen bijna gewurgd.

Sterretjes

'Ik zag sterretjes en greep om mij heen om hem van mij af te slaan', vervolgde hij zijn verhaal. Hij sloeg met een hockeystick en kreeg daarop een klauwhamer in zijn handen. Het slachtoffer werd op zijn hoofd en arm geraakt. De man rende bloedend naar buiten, waar een vriend stond te wachten. Ze renden naar een ander adres en belden de politie.

Flinke hoofdwond

Het slachtoffer had een flinke hoofdwond, die moest worden gehecht. De politie vond in de woning van de verdachte een bebloede hockeystick. De klauwhamer was nergens te vinden. Die werd later pas in een vijver gevonden. Dit gebeurde op aanwijzing van een kennis van de vriendin van de man. De vriendin zou dit in vertrouwen aan haar hebben verteld.

Noodweer

De Hoogezandster zei dat hij zich moest verweren en uit noodweer handelde. Zijn advocate Hilde Terpstra vroeg de man vrij te spreken en hem in vrijheid te stellen. De Hoogezandster stond ook terecht voor een fietsendiefstal. Die bekende hij. De man heeft een flink strafblad.

De rechtbank doet 27 september uitspraak.