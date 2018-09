Zo vaak flitsen de flitspalen in de provincie; Emmaviaduct koploper

In de eerste vier maanden van dit jaar is er door flitspalen in onze provincie ruim 28.000 keer geflitst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de overheidsinstantie die de verkeersboetes int.

Dat is gemiddeld ruim 77 keer per dag en ruim drie keer per uur.

Stad

Het vaakst werd er op het Emmaviaduct in Stad geflitst, in de richting van het Julianaplein. Ruim 6.500 auto's reden daar te hard. Op de tweede plek volgt eveneens het Emmaviaduct, maar dan in de richting van de binnenstad. Daar is van januari tot en met april iets meer dan 5.000 keer geflitst.

In totaal werd op het Emmaviaduct dus ruim 11.500 keer geflitst. Dat is gemiddeld ongeveer één keer per drie kwartier.

Ommeland

In de Ommelanden is het vaakst geflitst op de N33 richting Veendam, bij Siddeburen: net iets minder dan 5.000 keer.

Meest geflitst door te snel rijden

Veruit de meeste keren worden automobilisten geflitst die een te hoge snelheid hebben. Bij maar twee flitspalen wordt er vaker geflitst voor automobilisten die door rood rijden, namelijk bij het Damsterdiep en de Pleiadenlaan in Stad. Bij het Damsterdiep (bij de kruising met de Europaweg) is 289 keer geflitst voor door rood rijden tegenover 23 keer voor te hard rijden.

Bekijk hier alle flitspalen in Stad en Ommeland

Op deze kaartjes is te zien hoe vaak er per flitspaal wordt geflitst. Klik op de getallen of bolletjes om te zien hoe vaak dat is voor te hard rijden en door rood rijden.



