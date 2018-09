'Concurrenten bestaan niet; alleen collega's, partners en klanten'

'Ik geloof niet dat concurrenten bestaan. Ik zie alleen collega's, partners en klanten. Waarom zou je concurreren als je ook samen kan werken?'

Dat zei ondernemer René Bolhuis dinsdagavond tijdens de zesde editie van Founder Talks in het Groninger Forum in Stad. Founder Talks is een talkshow die mede-georganiseerd wordt door Founded in Groningen, de Rabobank en RTV Noord.

Veel slimmeriken

Na het voortgezet onderwijs ging Bolhuis het leger in. 'Ik kreeg er veel mogelijkheden om verder te leren. Het was avontuurlijk en je verdiende er geld.'

'Ik was gestationeerd op Eibergen. Daar waren we de Russen aan het afluisteren. Bij mijn eenheid waren veel slimmeriken. Ik heb veel geleerd in die tijd.'

Daarna ging hij bij de brandweer werken. Bolhuis vertelt dat hij altijd een gezonde interesse heeft in innovatie. 'Bij de brandweer werd weinig geïnnoveerd. We gooien al jaren water op vuur, dat werkt goed.' In 2008 begon hij voor zichzelf.

Dure camera

Bolhuis begon het bedrijf Horus met de aankoop van een 360 gradencamera uit de VS, die een ton kostte. 'Het was een investering die thuis ook aardig wat onenigheid opleverde', zegt hij.

Het bedrijf ontwerpt cameratechnologie 'die heel gemakkelijk samenwerkt met andere systemen', zegt Bolhuis. 'De technologie is ook makkelijk uit te breiden als er iets nieuws op markt komt. Het is eigenlijk een soort Lego, dat we kunnen uitbreiden met nieuwe steentjes.'

Na een faillissement is hij gaan nadenken over wat écht de kracht is van zijn bedrijf. 'Die zit in dat wij goed zijn in meedenkende oplossingen realiseren', zegt Bolhuis. Hij vertelt dat de seinen op groen werden gezet om de spullen terug te kopen.

Geloven

Op de vraag hoe hij bij grote bedrijven als Manchester United om tafel is gekomen, zegt Bolhuis dat zijn leveranciers een belangrijke rol spelen. 'Als een van mijn leveranciers ook spullen verkoopt aan bijvoorbeeld United en ziet dat ik ook iets kan betekenen, wordt een afspraak geregeld.'

'Ik probeer mensen te laten geloven in waar wij in geloven. Waar ze in mee kunnen gaan. Ze nemen je serieus als je iets laat zien.'

Meedenken

Ook zegt Bolhuis dat je mee moet denken met je klant hoe hij geld kan verdienen. 'Zo hoeven met onze camerawagens de landingsbanen van Schiphol niet helemaal gesloten te worden voor inspecties.'

'In plaats daarvan kan je een wagen een rondje laten rijden en alles nauwkeurig opnemen met de camera.'

Auto voor de deur

Een van de aanwezigen zegt: 'Als ik tegen iemand uit de Randstad zeg: ik kom uit Bedum, word ik raar aangekeken. Hoe is dat met internationale klanten?' Bolhuis antwoordt: 'Dat ervaar ik als een typisch Nederlandse mindset.'

'Wat is er mis met Bedum? Ik kan hier tenminste de auto voor de deur parkeren. Dat lukt in Amsterdam niet. We hebben goed internet en Coolblue bezorgt hier ook gewoon. Onze klanten in India kijken niet op een wereldbol naar de afstand vanaf Amsterdam en denken dan: poeh, da's ver!' Hij ziet kansen voor Noord-Groningen als groeiplek voor IT-bedrijven.

Ondernemerstip

'Volg je hart en visie, zodat je er over tien jaar met een goed gevoel op kan terugkijken. Hou je visie vast', is de ondernemerstip van René Bolhuis,

