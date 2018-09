Gemeente Amsterdam: 'Ajax - FC Groningen gaat vooralsnog door'

FC-supporters in de Arena (Foto: JK Beeld)

De wedstrijd Ajax - FC Groningen gaat vooralsnog door. Dat verwacht de gemeente Amsterdam over de wedstrijd van zaterdagavond.

Vanwege de aangekondigde politieacties is er rondom de voetbalwedstrijden in Nederland veel minder politieinzet dan normaal. De politie treedt alleen op in noodgevallen.

'Vooralsnog kan de wedstrijd Ajax - Groningen gespeeld worden. Na de uitspraak van het kort geding dat morgen dient zal de driehoek de situatie voor de hele stad nogmaals beoordelen', luidt het in de hoofdstad.



'Geen gesprekspartner'

FC Groningen zelf is volgens directeur Hans Nijland 'geen gesprekspartner' over het wel of niet doorgaan van het duel.

'Wij hebben hier geen enkele invloed op. Burgemeester Femke Halsema moet het besluit nemen. Er wordt hard getraind en ik ga ervan uit dat we zaterdagavond om 20.45 uur in de ArenA zijn.'

Kort geding

Vrijdag dient een kort geding van de justitieminister en de korpschef tegen de politiebonden. Doel van de staat is om de aangekondigde acties tegen te houden. De bonden willen dat de politie dit weekend alleen in noodgevallen optreedt.

Supportersvereniging

Voorzitter John de Jonge van de Supportersvereniging wacht ook op de uitkomst van het kort geding.

'Ik hoop dat het doorgaat met de vrij vervoer-regeling. Maar wat ik ook niet uitsluit is dat het een buscombi wordt. Dat zou ik ook vervelend vinden, want daar zitten veel mensen ook niet op te wachten. Ik zou zelf ook halverwege het land slapen, maar als het een buscombi wordt, is dat uitgesloten.'

Ajax - FC Groningen wordt zaterdag om 20:45 uur gespeeld en is live te volgen via Radio Noord.

