Geen zes maar drie jaar cel voor aanval met mes op agenten

De rechtbank heeft een 46-jarige man uit Irak drie jaar cel opgelegd, omdat hij op 30 mei twee agenten aanviel met een mes. Een agent schoot de man in zijn voet om hem te stoppen.

De straf is lager dan de zes jaar die door de officier van justitie werd geëist. Het Openbaar Ministerie ging uit van poging moord, waarbij de man vooraf zou hebben bedacht dat hij de agenten ging doden. De rechtbank vond dat de man in een opwelling handelde en ging uit van poging doodslag.

Zelfmoord

De agenten kwamen die avond naar een opvangcentrum aan de Helsinkistraat in Groningen. Er was gemeld dat de Irakees zichzelf wilde doden. Hij kwam rennend en zwaaiend met een groot mes op de agenten af. De agenten riepen de man toe dat hij het mes moest laten vallen. Uiteindelijk loste een agent een waarschuwingsschot. De dol geworden man bleef rennen en zwaaien.

Alcohol

Daarop schoot de andere agent de man in zijn voet. De Irakees zakte op straat neer.

De rechtbank hield er rekening mee dat de man door diverse stoornissen niet helder kon nadenken. Daardoor kon hier geen sprake zijn van planmatig handelen. De man was bovendien ernstig onder invloed van alcohol. De daad kan hem in verminderde mate worden aangerekend. Ook hield de rechter er rekening mee dat de man ernstig letsel aan zijn voet opliep en daardoor min of meer al is bestraft.

Schade betalen

De Irakees heeft geen verblijfstatus en is een behandeling daardoor niet mogelijk. De man moet de agenten in totaal 950 euro aan schade betalen.

