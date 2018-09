Groningen presenteert vernieuwingsplannen voor vier wijken

'Gemengde wijken waarin plaats is voor iedereen.' Dat is het doel van de wijkvernieuwingsplannen van de gemeente Groningen. Als eerste zijn Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en De Wijert aan de beurt.

De gemeente Groningen heeft de plannen donderdagmiddag gepresenteerd.

'Meer dan bouwen en vernieuwen van woningen'

Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren, werkt de gemeente samen met de woningcorporaties Nijestee, De Huismeesters, Lefier, Patrimonium en Wierden en Borgen. Door te investeren in duurzame woningen en door de woonomgeving op te knappen, moeten er 'kansen komen voor ontmoeting, gesprek en toegang tot woningen, werk en onderwijs'.

Want leefbaarheid gaat verder dan het bouwen en vernieuwen van woningen, stelt wethouder Stadsontwikkeling Roeland van der Schaaf. 'De sociale problemen waar kansarme groepen mee kampen, pakken we aan door de wijken te vernieuwen.'

Voorbeelden

Zo ligt er voor Selwerd een wijkenergieplan met ruimte voor goede ideeën van bewoners. De Huismeesters verduurzaamt bijvoorbeeld 69 portiekwoningen in de Kornoelje- en Vlierstraat. In Beijum wordt onder meer de bewonersparticipatie versterkt en uitgebreid. Voor de Indische Buurt/De Hoogte is de ambitie om er een wijk van te maken waar kinderen gezond opgroeien, waar armoede aangepakt wordt, waar je kan bewegen en waar buurtbewoners elkaar kennen. In De Wijert wordt groen beter toegankelijk gemaakt voor gezamenlijke activiteiten en komt er een wijkenergieplan. De Huismeesters gaat haar woningbezit in die wijk ingrijpend aanpakken.

De aanpak van deze vier wijken kost in totaal driehonderd miljoen euro.

