Kassa rinkelt voor Groningse uienboeren

Ook al zijn de uien van de Groningse boeren kleiner dan normaal, toch rinkelt de kassa. Dat komt vooral doordat de oogst in andere delen van het land dramatisch slecht is.

Boer Anselm Claassen is druk bezig met de oogst van zijn uien. De kiepwagens rijden af aan en naar zijn bedrijf in Vierhuizen. Claassen is tevreden: 'Ik denk dat we beter uitkomen dan vorig jaar. Toen was de opbrengst veel hoger, maar was de prijs helemaal niks. En de hoge prijs van dit jaar compenseert de lagere opbrengst dubbel en dwars'.

Dat wordt beaamd door uienhandelaar Jaap Simonse die, zittend op zijn knieën op één van de akkers van Claassen, de uien bemonstert. 'Als je uien hebt met een diameter van zes centimeter of meer ben je spekkkoper', zegt hij. 'Maar ook hier zijn daar minder van dan andere jaren'.

Toch mogen de boeren hier volgens hem in hun handen wrijven, als ze hun oogst vergelijken met die van collega's in bijvoorbeeld Zeeland. 'Daar was het nog droger en warmer dan hier. Bovendien konden ze daar vanwege het zoute water veel minder beregenen.'

