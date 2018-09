Lefier-topman vertrekt naar Amsterdam

Bestuurder Lex de Boer van woningcorporatie Lefier in Groningen vertrekt per 1 december. Hij gaat dan aan de slag bij Pantar, het sociale werkbedrijf van de gemeenten Amsterdam en Diemen.

De Boer heeft zes jaar aan het roer gestaan bij Lefier. Hij werd in 2012 binnengehaald. Zijn belangrijkste taak was om van Lefier één bedrijf te maken, na een eerdere fusie van drie corporaties.

Duurzaamheid

Lefier stelt dat het bedrijf onder De Boer financieel gezond is geworden, waardoor de huurstijgingen beperkt bleven.

De woningcorporatie staat voor een grote opgave, zowel in het bevingsgebied als in de rest van de provincie. De overgang naar nul-op-de-meterwoningen en duurzaamheid is in volle gang.

Eric Koenen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Lefier, betreurt het vertrek van De Boer. 'Maar we begrijpen dat de mooie nieuwe maatschappelijke uitdaging nu past bij Lex. We kijken met groot respect naar dat wat Lex in de samenwerking met zijn team heeft neergezet en achterlaat. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie in Amsterdam.'

