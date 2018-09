Burgemeester Winsum begeleidt fusie DAL-gemeenten

Rinus Michels wordt de nieuwe voorzitter van de klankbordgroep van de DAL-gemeenten om de fusie van Delfzijl, Appingedam en Loppersum te ondersteunen.

De klankbordgroep bereidt de besluiten voor van de drie gemeenteraden die te maken hebben met deze fusie.

Ervaring met herindelen

Michels heeft de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke herindelingen. Hij is nu nog burgemeester van Winsum, maar die gemeente gaat per 1 januari op in de nieuwe fusiegemeente Het Hogeland.

Michels wordt op 19 september formeel benoemd als voorzitter.

