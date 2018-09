Atlete Schokker heeft nu wel een wedstrijdlicentie

Atlete Hinke Schokker heeft sinds donderdag een wedstrijdlicentie. De 34-jarige Friezin won zaterdag de RUN van Winschoten. Maar door het ontbreken van de juiste papieren werd ze geen Nederlands kampioen.

Haar trainer Hugo Veenker van de gelijknamige loopgroep had bij de club van Schokker, AV Heerenveen, een aanvraag gedaan. 'Degene die daar over gaat was op vakantie, dus is het blijven liggen. Ik heb net een mail gehad dat het nu in orde is', zegt Schokker die in het UMCG in Groningen werkt.

Niet erkend; wel in de boeken

Ze liep haar eerste 100 kilometer door de straten van Winschoten in een tijd van net boven de acht uur. Dat was slechts een paar minuten boven van het Nederlands record.

De toptijd wordt niet erkend door de Atletiekunie vanwege het ontbreken van een wedstrijdlicentie. Internationaal gaat de prestatie van Schokker wel de boeken in, omdat de RUN een open internationale wedstrijd is.

