Nog een maand tot de 4 Mijl: ben jij er al klaar voor?

Duizenden fanatiekelingen lopen over exact een maand de 4 Mijl van Groningen. Allen met hun eigen, unieke reden.

Een deel van de lopers gaat voor een snelle tijd, maar een ander deel heeft een emotionele reden. Een vader die voor het eerst met zijn zoontje loopt, een vriendinnengroepje die maandenlang samen heeft getraind of iemand die een ernstige ziekte heeft overwonnen.

Loop je met zo'n bijzondere reden of wil je iemand in het zonnetje zetten die meedoet aan de 4 Mijl en een beetje extra aandacht wel verdient? Deel je verhaal met ons via het formulier in op onze speciale 4 Mijl-website.

Voorbereiding

Ook we benieuwd hoe Groningers zich voorbereiden op de 4 Mijl. Ken jij of ben jij aan het trainen voor het grootste hardloopevenement in Groningen?

Even in de stemming komen? Bekijk hieronder de samenvatting van de 4 Mijl van 2017.