Financiële huishouding van de FC: 'Het is balanceren op een koordje'

FC Groningen begint dit seizoen met een begrotingstekort van drie miljoen euro. 'Griezelig', zegt algemeen directeur Hans Nijland er zelf over.

Om zwarte cijfers te schrijven is Groningen afhankelijk van transferopbrengsten. Hoe griezelig is dat begrotingstekort eigenlijk als je het nu nog goed kan opvangen met je eigen vermogen?

'Linke bedrijfstak'

'De voetbalsector is een linke bedrijfstak. Voor elke ondernemer is voetbal riskant. Succes hangt af van de paal, de lat, scouts, aankopen en ook van geluk', aldus Tsjalle van der Burg. Hij is werkzaam als econoom aan de universiteit van Twente en schreef onder meer een rapport over de plannen voor een nieuw Feyenoord-stadion.

Succes hangt af van de paal, de lat, scouts, aankopen en ook van geluk Tsjalle van der Burg-Econoom

Als clubs helemaal afhankelijk zijn van transferopbrengsten om een sluitende begroting te krijgen, is dat volgens Van der Burg risicovol. 'Je kan magere jaren hebben met je jeugdopleiding en bijvoorbeeld een slechte scout hebben, maar als het transfersaldo structureel positief is, hoeft het natuurlijk geen problemen op te leveren', zegt Van der Burg.

Ik denk dat wij het trucje van de transfers redelijk beheersen Hans Nijland-directeur FC Groningen

Volgens Nijland is dat bij de club inderdaad het geval. 'Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, dan scoren wij een netto transferresultaat van gemiddeld vier miljoen euro per jaar. Het is dus een geruststellende gedachte dat we dit resultaat over een langere periode hebben gerealiseerd. Ik denk dat we kunnen zeggen dat we het trucje van transfers redelijk beheersen.'

Cirkel van succes en mislukking

Ondanks de huidige financiële situatie van de FC, is er volgens Nijland heel bewust voor gekozen om dit jaar niet te bezuinigen op het spelersbudget. 'We hebben een eigen vermogen van vijf miljoen euro. En we laten het spelersbudget in tact met maar één doel: presteren op de grasmat. Want als je presteert op het veld, dan kom je in de positieve flow. Dan verkoop je meer seizoenkaarten, komen er meer incidentele toeschouwers naar het stadion, krijg je meer sponsoren en het allerbelangrijkste: dan komen er weer meer tv-opbrengsten. Daarnaast wordt in dat geval ook de transferwaarde hoger. Immers, als je beter presteert dan worden spelers beter en meer waard.'

Bij slechte resultaten haken sponsoren af, komen er nog minder mensen naar het stadion en kan er nog minder worden geïnvesteerd in spelers Ruud van der Knaap-sportmarketeer bij Triple Double

Dat klinkt natuurlijk heel logisch en dat is het ook. Maar het gaat dit seizoen nog niet al te best. Dat kan een risico betekenen voor de toekomst. 'Als de trend van slechte resultaten zich doorzet, dan haken er meer sponsoren af, komen er nog minder mensen naar het stadion en kan er straks echt minder geld geïnvesteerd worden in spelers', aldus sportmarketeer Ruud van der Knaap.

Als je bezuinigt op het spelersbudget, dan weet je zeker dat je een rechterrijtjeclub wordt Hans Nijland-directeur FC Groningen

Dat is Nijland met hem eens. En daarom kiest hij ervoor om te blijven investeren en niet te bezuinigen op het spelersbudget. 'Want als je dat wel doet, dan weet je zeker dat je een rechterrijtjeclub wordt. Dan dalen de tv-inkomsten en wordt de kans steeds groter om te degraderen. Maar omdat we een eigen vermogen hebben van vijf miljoen euro en de afgelopen tien jaar een netto transferresultaat van vier miljoen hebben, durven wij het aan om nu niet te snijden in het spelersbudget. En het zou toch heel raar zijn als we deze zomer of winter geen enkele speler kunnen verkopen. Daarnaast profiteren we ook nog van voormalig FC Groningen-spelers die worden verkocht, omdat we een doorverkooppercentage hebben bedongen.'

Het is balanceren op een koordje Hans Nijland-directeur FC Groningen

Nijland erkent: 'Het is voor de directie voortdurend zoeken naar het nemen van verantwoord bedrijfsrisico, een stukje opportunisme met als doel om te presteren op de grasmat, zonder dat je de continuïteit van de club in gevaar brengt. Dat is balanceren op een koordje'.

Samengevat: Volgens Nijland is de noodzaak van het verkopen aan het eind van dit seizoen nog niet direct aanwezig. 'Maar als we aan het eind van dit seizoen nog maar een eigen vermogen hebben van twee miljoen, dan kan je het seizoen 2019/2020 uiteraard niet meer ingaan met een tekort van drie miljoen. Dan is het een serieuze overweging om te gaan bezuinigen', besluit Nijland.

Lees ook:

- Hoe kwetsbaar is FC Groningen financieel? Een overzicht

- FC Groningen heeft begrotingstekort en gaat voor het linkerrijtje