Manifest tegen misbruik bij Jehovah's Getuigen: 'Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien'

Een manifest met als doel de Jehovah's Getuigen op te roepen niet langer weg te kijken bij seksueel misbruik binnen deze gemeenschap. Stichting Reclaimed Voices wil met het manifest en een protestdemonstratie de druk op de landelijke kerkleiding opvoeren.

Reclaimed Voices is opgericht door ex-Jehovah's Getuigen die zijn misbruikt door andere leden van de kerk. Bij justitie zijn tot nu negen aangiftes gedaan.

Boodschap aan iedereen

Frank Huiting uit Groningen is één van de oprichters en woordvoerder van de stichting. Hij benadrukt dat het protest, op zaterdag 6 oktober, bij het hoofdkantoor van de Jehovah's in Emmen een 'stil en vreedzaam' protest is. 'Hiermee vragen we aandacht voor de problematiek van seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen.'

Ze overhandigen ook een manifest aan de burgmeester van Emmen. 'In dat manifest vragen wij aandacht voor kindveiligheid, daar pleiten we ook voor. En we laten er ook duidelijk in naar voren komen wat mensen zelf kunnen doen als er vermoedens zijn misbruik. Dus we spreken niet alleen het bestuur aan van Jehovah's Getuigen, maar we richten onze boodschap eigenlijk aan iedereen.'

Kindveiligheid

Toch wordt het manifest specifiek overhandigd aan de burgervader van Emmen. Huiting: 'Natuurlijk staat het hoofdkantoor daar, dat is een belangrijke reden. Maar we merken ook dat hij heel betrokken, heel bevlogen is als het gaat om kindveiligheid. En wij hebben de burgemeester gevraagd of hij de inhoud van het manifest wil omarmen. Daarvan heeft hij gezegd: het is een belangrijke boodschap en die wil ik omarmen.'

Het kind moet centraal staan en veilig kunnen opgroeien Frank Huiting - Reclamed Voices

Uitdaging

Om de boodschap ook binnen de geloofsgemeenschap 'aan de man te brengen' is geen eenvoudige opgave. 'Het is inderdaad een uitdaging, want je merkt wel dat lectuur die niet afkomstig is van deze gemeenschap of van schrijvers daaruit, lastig onder de aandacht te brengen is', geeft Huiting toe.

'Wij proberen natuurlijk op allerlei manieren ervoor te zorgen dat deze boodschap wel overkomt, bijvoorbeeld via internet, maar ook door middel van dat stil protest. En wij gebruiken ook de media daar wel voor.'

Bewustwording

Huiting hoopt vooral op meer bewustwording binnen de Jehovah's Getuigen. 'Dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Het kind moet centraal staan en veilig kunnen opgroeien. Als er signalen zijn dat dat niet zo is, kun je er zelf ook wat aan doen.'

Het kerkbestuur in Emmen heeft ook een officiële uitnodiging gekregen om het manifest in ontvangst te nemen. Huiting denkt echter niet dat ze hier gehoor aan zullen geven.

We mogen niet wegkijken, het moet besproken worden Frank Huiting - Reclamed Voices

Is zo'n protest voor de deur ook niet een provocatie? Huiting denkt van niet: 'Je wilt een duidelijk statement afgeven. Daarom is het ook een vreedzaam protest. We willen wel duidelijk maken: luister jongens, hier is wat gaande, doe je ogen open en luister alsjeblieft naar ons. Denk na over onze boodschap.'

Taboe doorbreken

Het is voor Huiting en Reclamed Voices een zaak van de lange adem. Huiting werd in zijn jeugd jarenlang misbruikt door een lid van de Jehovah's Getuigen. Na het naar buiten treden met zijn verhaal volgden anderen, er kwamen aangiftes en er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek. Het protest en manifest vormen een nieuw hoofdstuk.

Huiting: 'Ik ben er echt van overtuigd dat dit gaat helpen. We willen een taboe doorbreken. Het moet een onderwerp zijn dat ter discussie wordt gesteld. Het is breder dan de Jehovah's Getuigen. Kijk alleen al naar de ontwikkelingen binnen de katholieke kerk nu. We mogen niet wegkijken. Het moet besproken worden.'

Lees ook:

- Jehovah's Getuigen: 'Geen bezwaar' tegen onderzoek naar seksueel misbruik

- Stadjer doet aangifte tegen Jehovah's Getuigen vanwege seksueel misbruik

- Kamer en minister voor onderzoek seksueel misbruik Jehovah's Getuigen

- Dekker wil intrekken belastingvoordelen van Jehovah's onderzoeken