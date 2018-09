KNVB: Ajax-FC Groningen gaat zeker door

FC-supporters in de ArenA (Foto: JK Beeld)

'De wedstrijd Ajax - FC Groningen gaat dit weekend zeker door, ongeacht de politiestaking.' Dit twittert de KNVB.

De gemeente Amsterdam zei eerder al te verwachten dat het duel zaterdagavond doorgaat. Vanwege de aangekondigde politieacties is er rondom de voetbalwedstrijden in Nederland veel minder politie-inzet dan normaal. De politie treedt alleen op in noodgevallen.

'Geen gesprekspartner'

Directeur Hans Nijland van FC Groningen liet weten 'geen gesprekspartner' te zijn. De club heeft geen enkele invloed op het wel of niet doorgaan van het duel. 'Burgemeester Femke Halsema moet het besluit nemen. Er wordt hard getraind en ik ga ervan uit dat we zaterdagavond om 20.45 uur in de ArenA zijn', aldus Nijland.

Kort geding

Vrijdag dient een kort geding van de justitieminister en de korpschef tegen de politiebonden. Doel is om de aangekondigde acties tegen te houden. Maar ongeacht de uitkomst van dit kort geding, gaat de wedstrijd dus door.

Ajax - FC Groningen wordt zaterdag om 20:45 uur gespeeld en is live te volgen via Radio Noord.

