Herinneringsbord Giro d’Italia in Zandberg foetsie: ‘Schandalig, wie doet zoiets?’

Zandberg is in mineur. De 46 inwoners van het dorpje zijn verbolgen. Het herinneringsbord van de Giro d'Italia in ontvreemd. Wat rest, is een gapend gat onder het plaatsnaambordje van het gehucht bij Musselkanaal.

Voorzitter Wim Mensen van de stichting Zandberg is er zelfs hevig geëmotioneerd over.

Het kippenvel staat op mijn armen als ik de lege plek zie Wim Mensen, voorzitter stichting Zandberg

'We zijn trots op dat bord, dat ons herinnert aan dat prachtige wielerevenement in 2002. Dat is lang geleden, maar het leeft hier nog steeds. Het bord bij de entree van het dorp is foetsie. Vreselijk. Het kippenvel staat op mijn armen als ik de lege plek zie.'

Gestolen

Het bord werd tien jaar na dat grote wielerspektakel in het kleine dorp geplaatst. Gevreesd wordt dat het gestolen is. 'Schandalig, wie doet zoiets?', vraagt Mensen zich af.

Hij vreest dat Zandberg de dupe is van een modegril: het stelen van naambordjes. 'Ook borden langs de N34 met de tekst Hunnebed Highway zijn ontvreemd. Dit zal wel iets vergelijkbaars zijn.'

Aangifte

Inmiddels is er aangifte van diefstal gedaan. Erg hoge prioriteit lijkt de opsporing van de bordjesrovers niet te hebben.

Oproep

Dus doet Mensen zelf maar een oproep: 'Breng het terug. Zo snel mogelijk. Voor jullie heeft het niet eens waarde, maar voor ons en het hele dorp juist wel. Meld je. Liefst vandaag nog.'

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een Giro-bordje in Zandberg is verdwenen. Dat gebeurde kort na de wielerwedstrijd ook met het nog veel grotere doorkomstbord. 'En dat hebben we zestien jaar later teruggekregen, omdat iemand wroeging had. Wie weet gebeurt dat nu weer, maar dan graag wel wat sneller.'

