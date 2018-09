Bedrijvigheid moet zorgen voor meer reuring in Blauwestad

De huizen- en kavelverkoop in Blauwestad zit in de lift; nu is het zaak dat meer reuring ontstaat langs de boulevard. Op dit moment staan er kleine ondernemingen, maar de plannen zijn groots.

Bedrijvigheid



Vanaf dag één werd gezegd dat het Havenkwartier, de kern van Blauwestad, de plek moet zijn waar reuring is. Tot voor kort gebeurde er weinig langs de boulevard, maar dat is, als het aan Projectbureau Blauwestad ligt, snel verleden tijd.

René Perton van het projectbureau: 'Wij hebben enige tijd geleden een aantal containers aangekleed met hout. Dat zijn nu pop-up stores geworden. Het gevolg daarvan is dat wij opeens door allemaal ondernemers zijn benaderd die hier een bedrijfje willen vestigen.'

Nog meer reuring



Dat was het startsein om te fantaseren over nog meer bedrijvigheid. Perton over de wensen langs de boulevard: 'Dat kunnen horecazaken zijn, maar ook recreatieve winkels gelieerd aan de watersport. Maar misschien ook wel een kleine buurtsuper.'

Grote bazaars staan niet op de planning. Perton: 'Het is niet de bedoeling om extreem grote voorzieningen te creëren, omdat Winschoten toch het verzorgingsgebied moet zijn. Dat geldt overigens ook voor omliggende dorpen.'

Fase 2



Terwijl druk wordt nagedacht over de bedrijvigheid, gaat de huizen- en kavelverkoop door. Vandaag is de verkoop begonnen van de 'fase 2'. Dat zijn zeventien woningen. 'Het is moeilijk te zeggen wanneer Blauwestad er net zo uitziet als ooit de bedoeling was, maar het gaat de goede kant op', besluit Perton.

