Aanpak dorpskern Hoogezand kan bijna beginnen

Het moest bijna twintig jaar duren, maar de vernieuwing van de dorpskern Hoogezand-Noord komt nu snel dichterbij. De gemeenteraad van Midden-Groningen is het eens met het college dat er geen verder onderzoek nodig is naar milieu-effecten van de bouw.

En dat betekent dat er vrijwel geen hordes meer zijn voor verantwoordelijk wethouder Jan Jakob Boersma om het gebied aan te pakken. 'Over een jaar of vijf zijn de verpauperde panden vervangen door woningen, is meer groen en een geheel en beter straatbeeld', zegt hij tevreden.

Vergevorderd stadium

Lokale bestuurders proberen het gebied al jaren op te frissen, maar telkens lopen de plannen op de klippen. Investeerders en ontwikkelaars lieten zich lange tijd niet zien, en ook de economische crisis gooide roet in het eten. Maar nu zijn de plannen in een vergevorderd stadium en hebben meerdere woningcorporaties en ontwikkelaar zich aan het project verbonden.

Al in de jaren negentig waren er plannen om dat verpauperde gebied aan te pakken wethouder Boersma

'Al in de jaren negentig waren er plannen om dat verpauperde gebied aan te pakken', zegt Boersma. 'Maar we hadden wel echt andere partijen nodig om te investeren, en dat ging heel moeizaam. De woningmarkt had het bijvoorbeeld lange tijd erg moeilijk hier.'

Opluchting

De gemeenteraad is dan ook opgelucht dat er schot in de zaak zit. De PvdA is 'heel blij'. De ChristenUnie vindt het 'goed dat er eindelijk stappen worden genomen, want het blijft een lelijke plek in de gemeente'.

En de SP herinnert aan sceptische 'ik moet het eerst nog meer zien'-geluiden van omwonenden. 'Dat begrijp ik heel erg goed, dus het wordt tijd om aan de slag te gaan en mensen het vertrouwen te geven dat het ook écht gaat gebeuren deze keer', zegt Joke Veenstra van de SP.

Schone bodem?

Voor wethouder Boersma vergt het niet veel moeite om het voorstel door de raad te loodsen. De zorg van GroenLinks of de bodem wel écht schoon genoeg is neemt de wethouder direct weg.

Verpauperd hoekpand

Toch is het project nog niet helemaal in kannen en kruiken. Het hoekpand op de kruising van de Kerkstraat en de Meint Veningastraat wordt langzamerhand een hoofdpijndossier voor Boersma. Een eigenaar van het 'verpauperde' pand heeft een juridische procedure tegen de gemeente aangespannen.

Misschien kunnen wij wat betekenen wethouder Boersma

Boersma wacht af: 'We moeten kijken wat er uit de procedure komt. Daarna willen we in gesprek met de eigenaar om te kijken wat hij kan doen om het hoekpand weer beter te krijgen. Of misschien kunnen wij wat betekenen om dat te doen', zegt Boersma.

In 2023 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

