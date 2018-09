Deel dit artikel:













Negen mensen ademen rook in bij brand in AZC Ter Apel (Foto: FPS/Jos Schuurman)

Bij een brand in een bovenwoning op het terrrein van het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben vrijdag in de ochtend negen mensen rook ingeademd. Ze moesten voor controle naar het zienkenhuis.

De brandweer rukte met twee voertuigen uit. Bij aankomst had de bedrijfshulpdienst van het AZC de woning al ontruimd. Ook de bewoners van omliggende woningen moesten hun huis uit. Het vuur was snel onder controle. Toch liep het pand nog veel schade op. In de loop van de ochtend konden de bewoners weer terug naar huis.