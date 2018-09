Lopend Vuur: Het geloof is belangrijk voor mij

Aartsbisschop Eijk spreekt in De Gelderlander zijn zorgen uit over de toekomst van de katholieke kerk. Volgens Eijk, die ook jarenlang bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden was, blijven steeds meer mensen weg uit de kerk.

Hij vreest dat er in zijn bisdom Utrecht over tien jaar nog tien tot vijftien kerken zijn waar de mis wordt opgedragen. Nu zijn dat nog 280 kerken.

De berichten over ontkerkelijking komen vaker in het nieuws. In juni bijvoorbeeld maakten we nog melding van het sluiten van de vrije evangelische kerk in Oude Pekela.

In Groningen is het protestantisme de overheersende religie. Ook kennen we katholieke enclaves als Ter Apel en Kloosterburen. Tegelijkertijd is Groningen de provincie met de minste kerkgangers.

Het geloof kan echter wel een rol spelen in je leven. Daarom ons Lopend Vuur:



Praat mee

Ben je zelf gelovig en hoe geef je daar invulling aan? Of ben je er juist mee gestopt om een bepaalde reden? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

