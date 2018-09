Rondje Groningen: een opvallende inhaalactie en bericht van de Sint

Een auto die over de vluchtstrook inhaalt, een hele familie op de foto én Sinterklaas laat al van zich horen. Rondje Groningen gaat goed het weekend in.

1) Die wil ook bij de brandweer

Bezoek voor de Groningse brandweer. Zou hij een goede kracht zijn?



2) Inhalen op rechts

Robert Kazemier uit Ten Boer zag op de A7 tussen Leek en Stad een opvallende rijder. Naar eigen zeggen reed de auto zo'n 15 kilometer over de vluchtstrook. We hebben de politie gebeld en er is inderdaad melding gemaakt van de auto en een inhaalactie, donderdag rond 17:15 uur. De gegevens van de auto zijn bekend bij politie en de zaak is in behandeling.

3) Twaalf jaar geleden

Speelde FC Groningen tegen Partizan Belgrado. De uitslag toen: 4-2. Doelpunten namens de FC van Mark-Jan Fledderus en Luis Suárez. Gelukkig hebben we de foto's nog.

4) Familiefoto

Bij een mensenfamilie kan het al lastig zijn om iedereen bij elkaar te krijgen. Hoe knap is deze foto dan!

5) Boeiend

Er liggen 20 nieuwe boeien in het Lauwersmeer. Dat vraagt om een maritiem feestje om ze in te wijden.

6) Als een zombie

De Engelse auteur Jamie Bartlett hield een lezing bij de RUG. Hij verbaast zich over het gebruik van de smartphone in Groningen: volgens hem is het een stuk minder erg dan in Londen. De reden? Als je als een zombie op je telefoon kijkt, word je binnen de kortste keren door een fiets omver gereden.

7) Sinterklaas kom maar binnen

Een beetje vroeg in het jaar, maar ach de pepernoten liggen ook al een tijdje in de schappen.

8) Ballen voor de actie van Thijmen

Toen hij het materiaalhok van zijn voetbalclub FVV Foxhol in vlammen op zag gaan, bedacht de 7-jarige Thijmen Nieborg zich geen moment. Hij startte gelijk een inzamelingsactie op. Vandaag kwam doelman Sergio Padt langs om hem te steunen en bracht ballen mee. De actie gaat trouwens goed volgens de club. Er zijn al honderden flessen ingezameld.

