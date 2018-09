Dit weekend in Groningen: Open Dag bij Donar en de 'ruigste run'

Wat is er dit weekend te doen in Groningen? Genoeg leuke dingen kunnen we zeggen. We hebben er vijf (stiekem zes) op een rij gezet voor je.

1) Trijntje Soldaat Festival

Zaterdag en zondag worden er in Ezinge volop verhalen verteld door de beste vertellers uit Nederland en België. Ze vertellen de verhalen die Trijntje Soldaat tussen 1800 en 1804 ook aan de kinderen in Ezinge vertelde. Verspreid over een aantal huiskamers in het dorp worden zaterdag onder andere acht verhalen verteld, zondag is er een programma in Museum Wierdenland. Meer info op de site.

2) Handjes uit de mouwen

Samen aan de slag om rommel op te ruimen. Zaterdag is het 'World Cleanup Day' en wordt er zoveel mogelijk zwerfafval opgeruimd. In Stad wordt er bij Grunneger Power aan de Oude Boteringestraat 68 rond 15:00 uur verzameld. Na het opruimen staat er een kleine borrel klaar om iedereen te bedanken. De gemeente Groningen neemt het afval overigens mee, wel zo handig. Aanmelden is wel nodig.

3) Topbasketbal

Voor het eerst gaat Keijser Capital Martini Sparks (eerder bekend als Vrouwen Topbasketbal Noord) dit jaar meedoen aan de Vrouwen Basketball League. Zondag spelen ze een oefenwedstrijd, thuis om 15:00 uur in sportcentrum Scharlakenhof in Haren. Leuk om eens een wedstrijdje mee te pakken, aan de voorbereiding tot nu toe ligt het in elk geval niet.

3.a) Open Dag Donar

Het weekend staat vol met basketbal, want Donar houdt zondag zijn Open Dag in Martiniplaza. Vanaf 11:00 uur zijn er clinics te volgen, is er een forum met spelers en staf en kun je de wedstrijd tegen Basic Fit Brussels om 15:00 uur bekijken. En natuurlijk kun je handtekeningen en foto's van je favoriete spelers scoren. Meer info op de site.

4) Dollardfestival in Termunten

Zondag organiseert het Groninger Landschap het Dollardfestival bij het bezoekerscentrum in Termunten. Er is een markt, verschillende doe-activiteiten en je kunt mee op wandelexcursies. Onderweg leggen gidsen uit wat er allemaal gebeurt bij onder andere de vispassage, de zeehonden en de doorlaat bij de Dollard. Kinderen kunnen trouwens voor het eerst dit jaar zelf een kleine dijk bouwen met klei en slib. Het festival is van 10:00 tot 17:00 uur geopend.

5) De Ruigste Run van de Veenkoloniën

In Sappemeer kun je zondag een flinke uitdaging vinden tijdens de 'Ruigste Run van de Veenkoloniën'. Een obstakelparcours waar je 4,5, 7,5 of 15 kilometer kunt afleggen. Eén ding is zeker: schoon zul je er niet vandaan komen. Aanmoedigen mag natuurlijk ook.

Veel plezier dit weekend!