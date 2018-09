Wat goed is komt laat: volgende week wordt het 26-27 graden

Groningen kan zich opwarmen voor een weekje zomers weer. Tenminste, dat blijkt uit de weersverwachtingen. En dat heeft onder andere te maken met de restanten van ex-orkaan Helene, zegt weervrouw Harma Boer.

'Daardoor komt er warme lucht onze kant op, waardoor het 26 of misschien wel 27 graden kan worden.'

Vanaf zondag wordt het met 20-21 graden al ietsje warmer, verwacht Boer. 'Maandag komt daar nog een paar graden bij en op dinsdag en woensdag kan de 27 aangetikt worden.'

Bewolking

Wel plaatst Boer een kanttekening: 'Nu denk je zeker dat het een zonovergoten week wordt? Nou, er is ook veel bewolking. Het gaat vooral om de warmere lucht. Maar barbecuen kan ook met een beetje bewolking hoor', knipoogt de weervrouw.

Hoe het na volgende week wordt, is moeilijk te voorspellen, zegt Boer. 'Door de restanten van zo'n ex-orkaan gaan de verwachtingen alle kanten op, het wordt er niet betrouwbaarder op.'

Indian Summer

Verschillende media schrijven over de Indian Summer. Maar dat is onterecht, zegt Boer: 'Dat is pas in oktober. Of die er in oktober ook gaat komen? Dat is pas in oktober', lacht ze.