Vliegende Deur scheert over het mensennest van het Lauwersmeer

'Een ongeloofelijke sterrenhemel. Je weet niet wat je ziet. Schitterend'. Kunstenaar Isaak Zwartjes zit nog vol adrenaline. Hij heeft voor het eerst de nacht doorgebracht op het 'mensennest' van het Lauwersmeer.

Op het meer heeft Zwartjes samen met Pieter Vreeken ter gelegenheid van het vogelfestival een soort hut op palen gebouwd als kunstobject. Het lijkt op een groot vogelnest.

Vissen

'Ik zie het als een woonwerkomgeving voor mensen. 'Je kunt er verblijven en om te eten vang je vissen en zoek je planten op het eiland verderop', vertelt Zwartjes. Hij hoopt dat ook dieren het nest gaan bevolken.

De eerste nacht op het mensennest is hem goed bevallen. 'Het was muisstil en ik ben aan het begin van de ochtend in het water gegaan om de zonsopgang te fotograferen.'

De hemel wordt donker

Zwartjes is van origine beeldhouwer. Maar hij ziet meer in het bouwen van verschillende sooorten nesten. 'Steen is zo dood. Ik heb meer met ander materiaal'. Hij dobbert met zijn collega Vreeken in een bootje vlakbij zijn nest als plotseling de hemel donker wordt en iets heel groots over het mensennest scheert...

Vliegende Deur

De kunstenaars zijn in verwarring, geschrokken ook. 'Wat is dat?', vraagt Zwartje zich hardop af. Verslaggever Wiebe Klijnstra helpt ze uit de droom. 'Jullie hebben net kennisgemaakt met de Vliegende Deur. De zeearend van het Lauwersmeer.....'

Het mensennest blijft nog twee weken staan in het Lauwersmeer. Zondag is bij het bezoekerscentrum het Vogelfestival.