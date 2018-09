Oorlogswinter van Jan Terlouw, Reis door de nacht van Anne de Vries. Het zijn klassiek geworden kinderboeken over de Tweede Wereldoorlog. In Winsum staan deze boeken de komende maanden in de vitrines van het KinderBoekenHuis.

De boeken staan er zij aan zij met vergeten werken als Dokter Langpootmug en Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler - kinderboeken die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden uitgegeven.

Propaganda

'Integrale propaganda voor het hele gezin', noemt Romke Visser van het KinderBoekenHuis het laatste werk.

'We willen laten zien wat er tijdens de oorlog verscheen aan kinderboeken. Was er veel propaganda? Of verschenen er ook verzetsboeken?' zegt Anna van der Molen van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG), die de tentoonstelling samen met Romke Visser samenstelde.

Tal van activiteiten

'We laten ook kinderboeken van na de oorlog zien, want dan kun je zien hoe in de loop der jaren de thematiek in die boeken veranderde', vertelt Visser.

Behalve de tentoonstellingen worden er ook tal van andere activiteiten rond het thema georganiseerd, zoals lezingen en workshops.

Tot eind november

De tentoonstelling 'Van Moeder, vertel eens wat over Adolf Hitler tot Reis door de nacht' is tot en met 25 november te zien in het KinderBoekenHuis in Winsum.

