Boer Wiertsema wil alsnog miljoenen zien voor 'Google-grond'

Boer Wiertsema uit Garsthuizen wil een vergoeding van Groningen Seaports voor geld dat hij misliep bij de verkoop van zijn boerenbedrijf in Spijk. Dat meldt het Financieel Dagblad vrijdag.

Wiertsema kreeg in 2010 acht miljoen euro geboden voor zijn boerderij met grond. Die grond was nodig voor voor de uitbreiding van de Eemshaven, zo kreeg hij te horen.

Als Wiertsema niet akkoord zou gaan zou het havenbedrijf een onteigeningsprocedure starten. Hij kreeg het advies alvast uit te kijken naar een vervangend boerenbedrijf.

'Formaliteit'

In 2011 meldde havendirecteur Harm Post dat er een akkoord was bereikt met de Spijkster boer. Alles was in kannen en kruiken, op goedkeuring van het algemeen bestuur van Groningen Seaports. Volgens Wiertsema bestempelde Seaports dat als 'een formaliteit'.

Garsthuizen

Maar een paar maanden later krijgt de boer te horen dat de deal toch niet doorgaat. En dat terwijl hij inmiddels een vervangend akkerbouwbedrijf in Garsthuizen heeft gekocht.

€48 per vierkante meter

Wiertsema komt financieel in het nauw omdat hij dubbele lasten moet betalen, en besluit daarom zijn bedrijf in Spijk te verkopen aan een landbouwbedrijf in Bierum.

Hij krijgt €6 per vierkante meter, een normale prijs voor landbouwgrond. Maar de nieuwe eigenaar verkoopt de grond direct door aan Groningen Seaports, voor €18 euro per vierkante meter. Seaports verkoopt de grond vervolgens aan Google voor €48 per vierkante meter.

'Geen gegadigde'

Volgens Groningen Seaports werd in 2011 afgezien van de aankoop van de grond van Wiertsema, omdat er op dat moment geen gegadigde was. Maar volgens de advocaat van Wiertsema is er vanaf 2010 met diverse partijen onafgebroken onderhandeld over de bouw van een datacenter op de grond van Wiertsema.

€3,8 miljoen

De boer uit Garsthuizen claimt nu €3,8 miljoen van Groningen Seaports. De rechtbank in Groningen heeft beide partijen vier weken de tijd gegeven er onderling uit te komen. Lukt dat niet, dan wordt er alsnog vonnis gewezen.