'Grauw en grijs wordt groen en gezellig' in Delfzijl Wethouder Rijzebol haalde met een kraantje twee betonblokken weg (Foto: Gemeente Delfzijl/Twitter)

Na maanden van voorbereiding is de herinrichting van het stationsgebied in Delfzijl officieel begonnen. 'Dit is een gebied waar je nu zo snel mogelijk doorheen loopt. Doel is dat je het straks niet langer passeert, maar er wilt verblijven', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol.

Geschreven door Eveline Jonkers

Redacteur

De herinrichting kost twee miljoen euro en duurt tot het eind van dit jaar. Wat gaat er de komende maanden allemaal gebeuren? Metamorfose Dit stuk Delfzijl krijgt een totale metamorfose, vertelt Rijzebol. 'Het busstation komt op een andere plek, de auto's rijden straks over een andere weg, er komen een rotonde en bomen en er wordt een nieuwe parkeerplaats aangelegd. Dit wordt een heel mooie route om in de stad te komen.' De vijf belangrijkste veranderingen op een rij: 1. Het busstation wordt verplaatst van de voorkant van het station naar de oostkant. Bussen kunnen sneller stoppen en vertrekken, waardoor rijtijden korter kunnen worden.

2. De parkeerplaatsen, Kiss & Ride-plekken en taxistandplaatsen gaan naar de westkant. Daardoor ontstaat volgens de onderzoekers een heldere indeling van het stationsgebied.

3. Het kruispunt van de Stationsweg met de Damsterlaan (de weg richting Appingedam) wordt een rotonde. Daardoor ontstaat meer rust en tijd voor auto's, fietsers en voetgangers, waardoor het veiliger moet worden.

4. De voorkant van het station krijgt een parkachtige omgeving met bomen. Dit sluit aan op het groen rondom het Johan van den Kornputplein.

5. De parkeerplaatsen ten oosten van het station worden verplaatst naar de westkant van het gebied. Startschot Voor busreizigers is de afgelopen weken een tijdelijk station gemaakt bij de kruising Damsterlaan/Stationsweg. Als startschot voor de werkzaamheden aan het stationsgebied heeft de wethouder donderdag met een kraantje twee grote betonblokken weggehaald. Vervolgens kon de eerste bus het tijdelijke station binnenrijden. Actieplan Centrum Delfzijl De herinrichting van het stationsgebied is onderdeel van het Actieplan Centrum Delfzijl. Dit plan moet het antwoord zijn op de krimp. 'Sinds enkele jaren is Delfzijl de snelst krimpende gemeente van Nederland, maar dat mag niet leiden tot leegstand en achteruitgang of verloedering maar moet juist uitdagen om met minder mensen beter te wonen, werken en recreëren', zo staat op de website van de gemeente. Het complete actieplan moet in 2022 zijn afgerond. Bekijk hier het Actieplan Centrum Delfzijl.

