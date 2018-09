Doorrijder ongeluk Bornholmstraat is op vrije voeten

De 34-jarige man uit Utrecht die afgelopen weekend twee voetgangers aanreed op de Bornholmstraat in Groningen, is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte, meldt de politie.

De slachtoffers werden aangereden toen ze op een zebrapad liepen. De slachtoffers raakten ernstig gewond. De automobilist reed na het ongeluk door, maar werd later alsnog aangehouden.

Het is nog niet bekend wanneer de verdachte voor de rechter moet verschijnen. De politie onderzoekt nog wat precies is gebeurd. Daarbij wordt of gekeken of de bestuurder alcohol of drugs heeft gebruikt.

Lees ook:

- Doorrijder Bornholmstraat blijkt man uit Utrecht

- Verdachte van ongeluk Bornholmstraat is aangehouden

- Slachtoffers Bornholmstraat zijn twee Stadjers

- Twee fietsers raken zwaargewond bij aanrijding