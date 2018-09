Friese serie-crimineel die in Groningen zijn slag sloeg, de cel in

Het Openbaar Ministerie wil dat een 41-jarige serie-crimineel uit Sneek dertig maanden waarvan tien voorwaardelijk, de cel in gaat voor acht diefstallen die hij pleegde in Groningen, Sneek en Leeuwarden.

Na zijn straf moet de man een jaar worden opgenomen in een verslavingskliniek.

Nadat hij in maart vrijkwam na een gevangenisstraf van in totaal 21 maanden voor inbraken die hij had gepleegd, toog hij meteen van zijn woonplaats Sneek naar Groningen om zijn verslaving te bekostigen. Hij had het vooral gemikt op laptops, telefoons en portemonnees.

Universiteitsgebouw en studentenhuizen

Gedupeerden waren veelal studenten. Ook stal hij spullen uit hotels, waaronder het studentenhotel en het Universiteitsgebouw in Groningen. Daar waar tassen stonden, werden deze door de man geleegd.

Rondslingerende tassen

De man sloop panden binnen door niet afgesloten deuren of door draaideuren van hotels. Eenmaal binnen stroopte hij rondslingerende tassen. In één van de gevallen zat bij de buit een fotocamera.

Contactloos betalen met gestolen pas

Met de gestolen pinpassen betaalde hij contactloos bij supermarkten. Zijn handel en wandel in Groningen werd op camerabeelden vastgelegd. Nadat meerdere aangiftes binnenrolden, werd de man ook in verband gebracht met zijn insluip-specialisatie in Friesland. Vrijdag op zitting was hij openhartig en bekende hij alle diefstallen.

Criminele loopbaan en 'insluip-specialisatie'

'Dat ik voor u rechters zit, is mijn redding', zei hij. De gestolen buit bracht hij rechtstreeks naar zijn drugsdealer. De gebruikte pinpassen gooide hij weg. Hij bouwde in ruim 25 jaar een strafblad van 24 pagina's op. Tijdens zijn loopbaan trok hij in Groningen en Friesland een spoor van diefstallen.

In 2008 werd hij veroordeeld tot twee jaar veelplegerskliniek. 'Verspeelt hij deze kans, dan ligt dat weer op de loer', zei de officier van justitie. Meerdere verslavingsbehandelingen haalden voor de man niets uit.

'Ik ben ziek'

Na zijn detentie en klinische opname moet hij zich ambulant laten behandelen aan zijn verslaving. 'Alle hulp neem ik aan, ik ben ziek', zei de man. Zes van de acht slachtoffers claimen ruim 2100 aan schadevergoeding.

Uitspraak is over twee weken.