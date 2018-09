'Ondanks het kogelgat klinkt ie nog prima'

Aan de Doezumertocht bij Doezum wordt zaterdag een gloednieuwe klokkenstoel in gebruik genomen. Het bouwwerk staat op het erf van Herman van Vliet.

Achtendertig jaar geleden kocht Van Vliet in het Noord-Franse dorp Chiry-Ourscamp een kerkklok met de bedoeling om die in een klokkenstoel te hangen. Het duurde lang voordat het plan handen en voeten kreeg, maar nu is het zover en is het robuuste bouwwerk klaar.

In de vuurlinie

In de klok die Van Vliet op de kop tikte in Frankrijk zit een kogelgat. 'Chiry-Ourscamp lag tijdens de Eerste Wereldoorlog in de vuurlinie, toen moet dat gat er in geschoten zijn. Dat kan door een scherpschutter zijn gedaan, maar even goed kan het baldadigheid van een soldaat zijn geweest die op de klok heeft geschoten. We weten het niet'

Ondanks het kogelgat is het geluid prima laat Van Vliet horen als hij aan het dikke touw trekt en de klok in beweging zet.

Flinten

De klokkenstoel is een kleinere uitvoering van de stoel die in het Friese Hoornsterzwaag staat. Het bouwwerk is ontworpen door de Tolberter architect Kouwen. Hij gebruikte dikke eiken houten balken met pen- en gatverbindingen om de zes balken aan elkaar vast te maken.

De loodzware constructie die ter plaatse in elkaar gezet rust op 'flinten', grote veldkeien.

Feestje

Zaterdag wordt de klokkenstoel tijdens een privé-bijeenkomst in gebruik genomen. De honorair consul van Frankrijk in ons land komt langs om het feestje bij te wonen.