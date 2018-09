Buijs weet hoe je Ajax kan verslaan: 'Schijt aan de wereld hebben'

Buijs had schijt aan deze Ajacieden in 2006. (Foto: JK Beeld)

Als er één ploeg in topvorm lijkt in de Eredivisie, is het Ajax wel. En laat Amsterdam nou net de komende bestemming van FC Groningen zijn. Maar trainer Danny Buijs is niet bang: 'Je moet schijt aan de wereld hebben om kans te maken op een resultaat.'

'Toen ik bij ADO Den Haag speelde lukte dat ook en toen zat ik in een ploeg die dat ook had. Dat jaar wonnen we van Ajax en PSV.'

Je moet schijt hebben aan de wereld Trainer Buijs

'Je moet schijt hebben aan de wereld om bij zo'n tegenstander kans te maken. Als de jongens morgen de bus instappen, dan moeten ze zoiets hebben van: wij kunnen daar een resultaat halen.'

Overigens is het Buijs als speler nog nooit gelukt om met FC Groningen gelijk te spelen of te winnen in Amsterdam.

Handwerker en Doan

De trainer beschikt over een vrijwel fitte selectie. Alleen het meespelen van Tim Handwerker is nog onzeker, omdat hij geblesseerd raakte op training. De opstelling wil Buijs nog niet bekendmaken, maar de verwachting is dat de ploeg niet veel zal verschillen van de ploeg die thuis van PEC Zwolle verloor.

Ook Ritsu Doan is er 'gewoon' bij. Hij sloot vrijdag pas weer aan bij de selectie, nadat hij met de nationale ploeg van Japan mee was en zijn debuut maakte.

Overigens werd Ajax-coach Erik ten Hag gevraagd naar wat hij van FC Groningen vindt. Hij hield het bij een kort, maar krachtig antwoord.



FC Groningen Live

De wedstrijd Ajax - FC Groningen begint zaterdag om 20:45 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 20:00 uur. Stefan Bleeker is de commentator. Presentator Niiwino Geertsema en debuterend analist Martin Drent verzorgen de voor- en nabeschouwing vanuit de studio.

Het duel is ook te volgen via een liveblog op de site en via de app.