Maori's komen naar Lutjegast om Abel Tasman te eren met edelsteen

Abel Tasman stond 375 jaar geleden bij zijn ontdekking van Tasmanië oog in oog met de Maori's van de Ngati Tumatakokori-stam.

De ontmoeting van de ontdekkingsreiziger uit Lutjegast met de bevolking van het eiland krijgt nu bijna vier eeuwen later een vervolg. De Maori's komen naar Grootegast om een speciale edelsteen aan te bieden.

Pounamu

De steen van jade, een zogeheten pounamu, geeft volgens de Maori's de spirituele verbondenheid weer tussen Tasmanië, Nieuw-Zeeland en de gemeente Grootegast.

Niet worden uitgevoerd

De komst van de pounamu had heel wat voeten in de aarde, want officieel mag de steen niet worden uitgevoerd. Na diplomatieke inspanningen is het uiteindelijk toch gelukt.

Ceremonie

Volgende week zaterdag komt Doug Huria, het stamhoofd van de Ngati Tumatakori naar Groningen om de steen met een speciale ceremonie aan te bieden.

De pounamu wodt tentoongesteld in het Abel Tasman Museum, in de geboorteplaats van de ontdekkingsreiziger, Lutjegast.

De Maori's zijn ook bekend vanwege de bekende, ceremoniële dans 'Haka'