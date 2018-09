Acteur NNT kickbokst zich naar hoofdrol Dorian Gray

Vier keer per week is hij te vinden in de sportschool. Samen met zijn personal trainer bereidt hij zich voor op de hoofdrol in de nieuwe voorstelling van het Noord Nederlands Toneel (NNT).

Bram van der Heijden speelt Dorian, in een voorstelling gebaseerd op de beroemde roman van Oscar Wilde. Eind vorig jaar kreeg de 32-jarige Van der Heijden te horen dat hij de hoofdrol kreeg in de nieuwe voorstelling van het NNT.

Ik loop vaak met ontbloot bovenlijf rond hoofdrolspeler Van der Heijden

'Dorian is een jongen die er heel goed uit ziet,' vertelt Van der Heijden. 'In de voorstelling loop ik vaak met ontbloot bovenlijf rond, dus dan moet je wel een beetje zwoegen.'

Van der Heijden aan de slag met zijn personal trainer



Zwoegen

Dat zwoegen begon voor Van der Heijden trouwens veel eerder dan hij had gedacht. 'Ik ging in december even bij de trainer langs en dacht: dan beginnen we in april ofzo. Maar hij vroeg of ik m'n sportkleren bij me had, we begonnen direct en vier keer in de week.'

Dat heb je nodig om bij je goal te komen personal trainer Doezeman

Die trainer is Francisco Doezeman. 'Bram is van het begin af aan heel erg fanatiek, hij heeft talent en is een harde werker. Dat heb je ook echt nodig om bij je goal te komen,' vertelt de personal trainer.

Grace Jones en Rihanna

Dorian wordt geregisseerd door de Belg Christophe Coppens. Als ontwerper werkte Coppens onder meer voor bekende artiesten als Grace Jones en Rihanna.

Regisseur Christophe Coppens



'De voorstelling is gebaseerd op het boek van Oscar Wilde,' legt Coppens uit. 'Het gaat over een jongeman die geschilderd wordt door een kunstenaar. Door een vloek wordt het portret steeds ouder, maar blijft Dorian Gray fris en jong, wat hij ook doet.'

Hij denkt dat hij god is regisseur Coppens

'Dorian heeft een naïeve kant die ik wel herken,' vertelt Van der Heijden. 'Ik herken ook het gevoel dat je we eens kunt hebben dat je onoverwinnelijk bent. Daar krijgt Dorian Gray ook last van, hij wordt zo opgehemeld dat hij denkt dat hij god is.'



De voorstelling Dorian van het Noord Nederlands Toneel gaat zaterdag 29 september in première in de Stadsschouwburg van Groningen.