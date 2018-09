Stichting claimt geld van Stadskanaal na verkoop watertoren

Stichting Rondom de Watertoren claimt 6.500 euro van de gemeente Stadskanaal. Reden: de stichting voelt zich onterecht gepasseerd bij de verkoop van de watertoren aan twee particulieren.

Volgens voorzitter Jaap Duit is de stichting rond de verkoop van de watertoren in Stadskanaal een verkeerd beeld voorgehouden. De stichting is sinds 2011 bezig met een plan om het gebied rond de watertoren opnieuw in te richten, en had ook plannen met de watertoren zelf.

Vorig jaar kreeg de stichting van toenmalig wethouder Peter Gelling nul op het rekest, nadat de gemeente Stadskanaal besloot niet verder te willen met de stichting en de watertoren te verkopen.

Verschillende signalen

Maar volgens de stichting gaf de gemeente Stadskanaal verschillende signalen af. 'Op 21 april 2017 kregen we het mondelinge verzoek van een ambtenaar om in gesprek te gaan met Bouw Concept en Advies', zegt Duit. 'We zijn in gesprek te gaan met een medewerker en hij had een plan om de watertoren te gebruiken als woon-werkbestemming.'

Volgens Duit kreeg de stichting daarna te horen dat de watertoren niet als woon-werkbestemming zou worden gebruikt.

'Onfatsoenlijk en onbehoorlijk'

'Maar de watertoren is nu verkocht aan twee particulieren en die willen de toren gebruiken als woon-werkbestemming. In onze visie is er sprake van onfatsoenlijk handelen en onbehoorlijk bestuur. We kregen eerst schriftelijk te horen dat we als stichting geen rol meer hadden. Vervolgens kwam het verzoek om met de heer Steegstra in gesprek te gaan. Daarna kregen we niets meer te horen en we kregen dit voorjaar te horen dat de watertoren is verkocht. We hadden op z'n minst verwacht dat we zouden worden geïnformeerd.'

Claim

De stichting claimt dan ook 6.500 euro voor gemaakte kosten. 'Van ons eigen krediet hebben we een bedrag van 5.500 euro uitgegeven aan externe adviseurs en we hebben de uren die we in de voorbereiding hebben gestoken ook meegerekend. Dat schatten we op 1.000 euro.'

De kwestie rond de verkoop van de watertoren is de voltallige oppositie in Stadskanaal een doorn in het oog. D66, GemeenteBelangen, Partij van de Arbeid en Lokaal Betrokken hebben een interpellatiedebat aangevraagd voor de raadsvergadering van 24 september.

'Als je de brief van de stichting leest, is die brief voldoende onderbouwd en ik kan me voorstellen dat je deze kosten bij de gemeente neerlegt', zegt D66-fractievoorzitter Klaas Pals.

'Of de gemeente daarop ingaat is afwachten, maar dat ze het proberen is begrijpelijk. Ik had het ook gedaan.'

Brief ontvangen

De gemeente Stadskanaal laat in een reactie weten de brief te hebben ontvangen. De gemeente doet verder geen uitspraken over de claim van de stichting.

