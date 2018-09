Kort geding van Zwarberg tegen de NAM is van tafel

Het kort geding dat Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl tegen de NAM heeft aangespannen, gaat niet door. Volgens Zwarberg is de NAM tegemoet gekomen aan zijn eis: het betalen van een voorschot.

Zwarberg is al jaren met de NAM in een strijd verwikkeld over het herstel van zijn woning. De rechter bepaalde in november vorig jaar dat de NAM zijn ontruimde huis volledig moet herstellen.

Rechter

Maar met de NAM komt Zwarberg maar niet tot overeenstemming. Daarom stapte hij opnieuw naar de rechter. Nu om een voorschot te eisen, zodat het werk in ieder geval beginnen. Dat is nu gelukt, zegt Zwarberg.

'Wij willen gewoon beginnen', zegt een opgeluchte Zwarberg. 'Nu kunnen we in ieder geval aan de slag om het huis te stabiliseren. Maar de rest zullen we nog wel moeten uitvechten.'

Reactie NAM

De NAM reageert als volgt: 'NAM heeft via haar advocaat aan de advocaat van de heer Zwarberg toegezegd het in kort geding gevorderde voorschot te zullen betalen. De rechtbank heeft inmiddels de intrekking bevestigd.'

Huis verlaten

In december is het vier jaar geleden dat Zwarberg en zijn echtgenote in allerijl hun huis in Termunterzijl moesten verlaten. De woning is onveilig, concludeerden de NAM en de gemeente Delfzijl destijds. Sinds die tijd wonen ze in een huurwoning een dorp verderop.

