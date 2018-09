Deze twee Groningers zijn uitgenodigd voor Prinsjesdag

Ze zijn de enige twee inwoners van onze provincie die zijn uitgenodigd om Prinsjesdag van dichtbij mee te maken: Jenny van der Werf en Wahabou Alidou uit Bedum. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

De Bedumers hebben deze bijzondere uitnodiging gekregen, omdat ze het multiculturele festijn Colourful Bedum hebben opgezet. Doel is om inwoners met een migratie-achtergrond te betrekken bij Bedum.

Maar heeft Van der Werf al een hoedje voor Prinsjesdag? En meent Alidou het nou echt als hij zegt dat hij op klompen naar Den Haag gaat?

Bescherm de piraat!

Piratenmuziek hoort op de lijst van immaterieel erfgoed. Dat vindt het Drentse Statenlid Peter Zwiers. 'Heel veel mensen in het noorden en het oosten van ons land beleven er plezier aan', zegt hij. 'En veel technische jongens stoppen er hun ziel en zaligheid in; dat verdient erkenning.'

Lammert Grofsmid, zoon van Oompie Koerier, is het met Zwiers eens. Natuurlijk heeft hij ook wat muziek meegenomen naar de studio.

Boer boos over Google-grond

Boer Nico Wietsema uit Garsthuizen zegt miljoenen te zijn misgelopen bij de verkoop van zijn boerenbedrijf in Spijk. Via een rechtszaak eist de boer een schadevergoeding van Groningen Seaports. Die wilde de grond eerst wel kopen, toen weer niet, maar uiteindelijk wel, waarna het stuk land werd doorverkocht aan Google. Snapt u het nog? Ronald Niemeijer zocht het uit...

Zonder supermarkt

Oldehove moet het vanaf volgend jaar zonder supermarkt stellen. De enige supermarkt in het dorp sluit noodgedwongen en dat doet het ondernemersechtpaar Brands pijn.

Voetbalclub verloot huis

Een huis, auto en vakantie zijn te winnen bij de grote loterij van VV Eenrum. Er zijn zelfs al loten verkocht in het buitenland. Maar zijn er genoeg loten verkocht om de loterij door te laten gaan?

Acteur NNT kickbokst zich naar hoofdrol

Dorian, zo heet de nieuwe voorstelling van het Noord Nederlands Toneel (NNT) die eind deze maand in première gaat. Het gaat over de mooie Dorian die zijn ziel aan de duivel verkoopt in ruil voor een eeuwige jeugd. Hoofdrolspeler Bram van der Heijden moest zich voor die rol een jaar lang in het zweet werken.

