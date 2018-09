Politie zoekt automobilist die stopte na aanrijding Bornholmstraat

De politie is op zoek naar een specifieke getuige van het ernstig ongeval op de Bornholmstraat in de stad Groningen afgelopen weekend.

Bij het ongeval werden een man en een vrouw aangereden door een auto. De twee zijn in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is doorgereden. Later is een verdachte aangehouden.

Donker gekleurde personenauto

De politie zoekt nu de bestuurder van een donker gekleurde personenauto die vlak na de aanrijding is gestopt. De automobilist heeft zich tot nu toe niet gemeld. De politie wil graag met hem of haar in contact komen.

Op vrije voeten

De verdachte werd eerder deze week op vrij voeten gesteld maar blijft nog wel verdachte.

