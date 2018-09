Behandeling verkrachtingszaak vertraagd door verhuizing en wachtlijsten bij Pieter Baan Centrum

Een 44-jarige klusjesman, die zijn opdrachtgeefster zou hebben verkracht in haar huis in Groningen, moet nog zeker tot medio november wachten op observatie in het Pieter Centrum. De behandeling van de strafzaak loopt mede daardoor vertraging op.

Deze zal naar verluidt pas komend voorjaar plaatsvinden. Dat bleek vrijdag tijdens een korte zitting voor de rechtbank in Groningen.

Lange wachtlijst PBC

Deze week zijn nog twee getuigen gehoord in deze zaak. Ook moet de man nog nader worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Maar het PBC is sinds deze maand bezig met een verhuizing van Utrecht naar Almere en daardoor is sprake van vertraging. 'En het is nog maar de vraag of hij aan de onderzoeken in de kliniek wil meewerken', zei de raadsman van de klusjesman.

Eerder voor verkrachting veroordeeld

De klusjesman is twee keer eerder veroordeeld voor soortgelijke delicten. In 2009 kreeg hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Deze tbs-behandeling is voorwaardelijk beëindigd toen hij de klus bij de vrouw aannam.

Hij werd eind maart opgepakt toen hij aan het werk was in de woning van het slachtoffer. Het slachtoffer had in paniek naar de broer van haar ex-man gebeld. Die belde voor haar het alarmnummer.

Flirten in de bouwmarkt?

De man ontkent de vrouw te hebben verkracht. De seks tussen hen was vrijwillig. Ook zou er volgens de klusser zijn geflirt. Tot vijf keer toe zijn de vrouw en de klusjesman samen naar een bouwmarkt geweest. 'En daar wil ik graag nog de beelden van zien', verzocht de raadsman. Ook wilde hij nog twee personen horen, waaronder de de ex-partner van de klusjesman. Afgelopen woensdag is het slachtoffer gehoord en ook haar ex-man.

'In het rapport zien we voornamelijk zakelijk contact, maar ik wil weten hoe gebruikelijk het is dat je samen zo vaak naar de bouwmarkt gaat', zei Lieftink.