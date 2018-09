Man gewond bij ruzie aan het Eemskanaal in Stad

Bij een ruzie aan het Eemskanaal Noordzijde in Groningen is vrijdag aan het eind van de middag een man gewond geraakt.

Het slachtoffer is onderzocht in de ambulance. Over zijn verwondingen is niks bekend.

Steekpartij

De politie kreeg vrijdagmiddag een melding binnen over een ruzie tussen twee mannen. Omdat er volgens de melder mogelijk ook gestoken was, rukte de politie massaal uit.

Ter plaatse troffen agenten alleen het slachtoffer aan. Naar de tweede man is met onder meer een speurhond gezocht, maar hij is niet meer gevonden.