Tbs met dwangverpleging geëist na mishandeling met moker

Tegen een 30-jarige man uit Groningen is vrijdag door het Openbaar Ministerie tbs met dwangverpleging geëist voor een poging tot doodslag, een poging tot zware mishandeling en voor vernieling.

Op 22 juni sloeg de man met een mokerhamer de deuren van zijn flat in. Ook die van zijn onderbuurvrouw, het latere slachtoffer, werden bewerkt. 'Alles moest ophouden', schreeuwde de man telkens.

De Stadjer moet volgens het OM ontslagen worden van rechtsvervolging, maar wel moet hij naar een tbs-kliniek, omdat hij gevaarlijk is. De man is volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar.

Vanuit het niets sloeg hij de vrouw met de hamer tegen de zijkant van haar hoofd. Kort daarop sloeg hij de zoon van de vrouw met zijn vuist. Zowel de vrouw als haar zoon raakten wonderwel niet zwaargewond. De vrouw was nooit eerder geconfronteerd geweest met de agressie van haar bovenbuurman.

Inrichting of tbs

De man lijdt volgens deskundigen aan een 'paranoïde stoornis met psychoses'. Hij is eerder daarvoor in behandeling geweest, maar zonder resultaat. Deskundigen adviseerden de man te laten opnemen in een psychiatrische inrichting voor de duur van een jaar. Zou de man niet meewerken, dan zou tbs de vervolgstap zijn.

'Gevaar voor personen'

In 2015 werd de man nog veroordeeld voor een overval. 'De man heeft een ziekelijke stoornis maar is een gevaar voor mensen. Ik eis plaatsing in een tbs-kliniek zonder maximum van tijd', zei de officier.

De 'hamerman' was vrijdag niet op zijn zitting aanwezig. Hij wilde ook niet komen, maar daar was de officier het niet mee eens. Die had alsnog verzocht om de man naar Groningen te krijgen.

Toch bleef de stoel van de verdachte leeg en werd de zitting zonder verdachte behandeld: extra zwaar beveiligd vervoer kon op korte termijn niet meer voor hem worden geregeld.