Bollegraaf wil geld zien van Bollegraaf

Het bedrijf Bollegraaf in Appingedam, directeur Edmund Tenfelde en een investeringsmaatschappij eisen 1,5 miljoen euro van oud-Bollegraaf-directeur Heiman Bollegraaf.

Die moet betalen omdat hij volgens zijn toenmalige zakenpartners ongeoorloofd uit de school heeft geklapt over de gang van zaken bij de overname van zijn bedrijf. Dat deed hij in mei in een artikel op NoordZaken.

Daarin beschuldigt Heiman Bollegraaf de huidige directeur van Bollegraaf Recycling Solutions, Edmund Tenfelde, en ABN AMRO ervan dat ze zijn bedrijf hebben 'afgenomen'. Bollegraaf deed in 2015 afstand van het familiebedrijf dat door zijn vader is opgezet.

Onder druk

Dat gebeurde naar zijn zeggen onder druk en Bollegraaf bleef met lege handen achter. Hij heeft geen cent aan de verkoop van zijn miljoenenbedrijf overgehouden, stelt Heiman Bollegraaf. 'Ik ben op non-actief gezet en ben mijn bedrijf door crimineel gedrag van de bank en Tenfelde kwijt geraakt en heb er niks voor ontvangen', verklaarde hij in mei. Het zou een vooropgezet plan zijn om hem eruit te werken.

Mond houden

Bij de verkoop werd vastgelegd dat de partijen over de inhoud van de contracten hun mond moesten houden. Omdat Heiman Bollegraf in het artikel vertelde over zaken als aandeelhoudersverhoudingen, zijn functie en de waarde van het bedrijf heeft hij volgens Tenfelde en ABN AMRO afspraken over geheimhouding geschonden.

Afspraken

Bollegraaf vindt op zijn beurt dat hij zich niks van de bepalingen in het contract hoeft aan te trekken omdat directeur Tenfelde van Bollegraaf Machinery en de bank zich eerder al niet aan contractafspraken hielden.

Verwijderen

Voor iedere keer dat Heiman Bollegraaf de geheimhouding schendt, wordt van hem 250.000 euro geëist. Omdat het stuk op NoordZaken ook op Facebook en LinkedIn werd gedeeld en Bollegraaf later ook met het Dagblad van het Noorden sprak komt de claim op 1,5 miljoen. Bollegraaf moet van Tenfelde cs ook de Facebookberichten over de kwestie verwijderen.

Gevecht

De miljoenenclaim die bij Heiman Bollegraaf is neergelegd is een nieuw hoofdstuk in het juridisch gevecht waarin Heiman Bollegraaf en Tenfelde en de bank zijn beland. De verkoop van zijn bedrijf heeft Bollegraaf 4,25 miljoen euro gekost, heeft hij uitgerekend. Eind november dient voor de rechtbank in Amsterdam een zaak waarin Heiman Bollegraaf het geld terugeist dat de hele kwestie hem heeft gekost.

