Warming-up: Ajax - FC Groningen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer de uitwedstrijd tegen Ajax.

Vrijdag stond FC Groningen voor het eerst weer met de volledige selectie op het trainingsveld. Woensdag en donderdag keerden alle internationals terug en vrijdag werd er op het scherp van de snede getraind op Sportpark Corpus den Hoorn.

De vorm: FC Groningen

Qua vorm gaat het natuurlijk niet echt lekker bij FC Groningen en dan is het misschien juist wel prettig dat je een wedstrijd moet spelen, waar je niks te verliezen hebt. Groningen speelde twee weken geleden best een redelijke eerste helft tegen PEC Zwolle, maar na de tegengoal zakte het elftal van Danny Buijs weer ver weg. Dat is iets wat nu nog te vaak gebeurt bij FC Groningen. Het niet kunnen omgaan met een tegendoelpunt en het daarna echt even helemaal kwijt zijn.

De vorm: Ajax

Ajax krijgt ontzettend veel lof voor het spel de laatste tijd. In de eredivisie staat de ploeg van Erik ten Hag op de tweede plaats met elf punten uit vier wedstrijden. Alleen Heracles Almelo wist een punt te pakken tegen de Amsterdammers. Verder krijgen de Amsterdammers erg weinig doelpunten tegen. Ajax verloor dit seizoen nog geen enkele officiële wedstrijd, dus wat dat betreft is er weinig hoop voor FC Groningen. Maar aan de andere kant… het verlies van Ajax komt natuurlijk steeds dichterbij.

Waar moeten we op letten?

Bij Groningen maakte Mimoun Mahi deze week een zeer gretige indruk op de training. Hij wil het weer laten zien en wil weer belangrijk zijn voor FC Groningen. Te beginnen vanavond tegen Ajax. Bij Ajax speelt een aantal jongens met een Groningen verleden. Daley Blind voetbalde een halfjaar op huurbasis voor de FC, maar de meest bekende is natuurlijk Dusan Tadic. In zijn tijd bij Groningen wist hij in Groningen één keer van Ajax te winnen. Voor Groningen is het ook te hopen dat Ritsu Doan een goed gevoel heeft overgehouden aan zijn debuut bij Japan. Doan speelde zo'n 85 minuten en trainde vrijdag voor het eerst weer mee met de groep.

Historie

In Amsterdam speelden Groningen en Ajax in totaal 39 keer elkaar. Zeven keer werd er gelijk gespeeld, Ajax won er dertig en Groningen wist twee keer te winnen. De laatste keer was in 1994, met goals van Hamming en Huizingh.

Blessures en schorsingen

Het is nog niet duidelijk of Handwerker mee kan doen.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Reis, Hrustic, Warmerdam; Doan, Breij en Mahi.

