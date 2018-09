Bezuiniging in Midden-Groningen: niet meer via collectief vervoer naar het ziekenhuis

De gemeente Midden-Groningen wil het miljoenentekort op de begroting terugbrengen door onder meer te bezuinigen op het collectief vervoer, dat onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt.

Inwoners die het Wmo-vervoer nu nog gebruiken om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te gaan, mogen dat vanaf volgend jaar niet meer. Vanaf dan zijn ze aangewezen op vrijwilligers.

Niet voor bedoeld

'Als je naar de wet kijkt is het Wmo-vervoer niet bedoeld voor medisch vervoer', zegt wethouder Peter Verschuren. 'We hebben dat de afgelopen jaren wel toegestaan. Maar nu móeten we strenger kijken en de Wmo gebruiken waarvoor het bedoeld is.'

De raad steunt het voorstel van Verschuren, maar heeft een aantal zorgen. 'Hoe komen de inwoners die nu met het collectief vervoer naar het ziekenhuis gaan daar straks nog als het niet meer mag?', wil D66'er Yannick Lutterop weten.

Niet buiten de boot

Verschuren onderstreept dat niemand buiten de boot mag vallen, maar dat het ánders moet worden georganiseerd. 'We zetten een netwerk op van vrijwilligers die mensen naar het ziekenhuis kunnen brengen.'

Dat zorgt voor vragen bij het CDA en de SP. Ze zijn bang dat de gemeente te zwaar leunt op vrijwilligers. De wethouder snapt die zorg, maar is 'ervan overtuigd dat het kan'. Hij heeft toegezegd voor het eind van het jaar te komen met een voortangsrapport.

Miljoenentekort inperken

Midden Groningen heeft jaarlijks een tekort van ruim drie miljoen euro in het sociaal domein vanwege uit de hand gelopen kosten in de jeugdzorg. Het beperken van het Wmo-vervoer is onderdeel van een breder plan om de kosten in de zorg te drukken.

Het college heeft veertien posten waar op korte termijn op bezuinigd kan worden. In totaal moet dat 750.000 euro opleveren vanaf 1 januari 2019. Over twee weken stemt de raad over het plan.

