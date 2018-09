Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Donar-spelers verliezen belangrijk duel met Oranje Shane Hammink was goed voor vier punten (Foto: Archief RTV Noord)

Het Nederlands basketbalteam heeft slechte zaken in de kwalificatiecyclus voor het WK van volgend jaar in China. In Almere werd vrijdagavond met 59-74 van Hongarije verloren.

Oranje heeft twee Donar-spelers in de gelederen. Shane Hammink deed zeventien minuten mee en was goed voor vier punten. Arvin Slagter kwam in veertien minuten niet tot een score. Voormalig Donar-speler Yannick Franke was topscorer van Oranje met achttien punten.

Litouwen Maandagavond speelt de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren de volgende kwalificatiewedstrijd, in en tegen Litouwen. Dat land staat ongeslagen aan kop in de groep van zes. De 'Orange Lions' staan onderaan met vier punten minder.