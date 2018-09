'Ik heb een top half jaar gehad bij FC Groningen; ik zou het altijd aanraden'

FC Groningen treft zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Ajax een oude bekende: Daley Blind. De carrière van de verdediger werd gelanceerd toen hij in 2010 aan de FC verhuurd werd. 'Ik heb daar een top half jaar gehad.'

'Groningen heeft toch wel een klein plekje, ergens in mij', zegt Blind in gesprek met de NOS.

'Een heel goede stap'

'Dat half jaar was op dat moment heel belangrijk. Ik maakte deel uit van de selectie van Ajax, maar speelde vrijwel nooit', zegt Blind. 'Daarom was het voor mij een heel goede stap om bij een eredivisieclub ervaring op te doen. Bij een goed team. En op dat moment deden we het ook ontzettend goed.'

Manchester United

Blind werd in de tweede helft van het seizoen 2009/2010 door Ajax verhuurd aan Groningen en speelde zeventien competitieduels voor de FC. Daarna keerde hij terug naar de Amsterdammers om vier jaar later over te stappen naar Manchester United. Sinds dit seizoen is Blind weer terug bij Ajax.

Rechtsback

'Ik kreeg mijn kans als rechtsback. Maar als Ron Jans me had gevraagd om als rechtsback naar Groningen te komen had ik het waarschijnlijk niet eens gedaan. Maar het heeft allemaal hartstikke goed uitgepakt voor mij. Ik ben er sterker geworden en kwam met veel meer ervaring terug naar Ajax.'

Aanrader

Momenteel huurt Groningen spits Mateo Cassierra van de Amsterdammers. Volgens Blind wordt de Colombiaan daar alleen maar beter van.

'Een andere omgeving, waar je moet knokken voor je plek. Je gaat buiten je comfort zone. Het is toch anders om een ander shirt aan te trekken dan dat van Ajax. Een andere speelwijze, je leert gewoon ontzettend veel. Ik zou het altijd aanraden als je zelf het gevoel hebt dat je nog niet bij de eerste selectie hoort.'

