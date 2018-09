De Noord 9 van zaterdag 15 september

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

1. Marlene Bakker - Hai hai

Na 'Waarkhanden' en 'Golven' (beide #1 in de Noord 9) is dit de derde single van Marlenes debuutalbum 'Raif' en ook de derde single die op #1 staat. Op TV Noord vertelt Marlene dat 'Hai hai' gaat over een strijd die je soms met jezelf aangaat. Omdat ze vindt dat het liedje veel gemeen met het proces van smeden, heeft ze de clip opgenomen in de eeuwenoude smederij van Ron Caspers in Warffum. Marlenes debuutalbum is in maart gepresenteerd, tijdens een concert in het Grand Theatre in Groningen. Inmiddels het album menig keer gerecenseerd en in die recensies vaak geprezen (oa. Dagblad van het Noorden, Platomania, MusicMaker, 3voor12). Voor Marlene zijn al die goeie reacties ''een droom die uitkomt'. Bekijk de clip van 'Hai hai' hier.

2. Inge van Calkar - River

Het is voor Inge niet de eerste keer dat ze in de Noord 9 staat. Haar eerdere notering heet 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015) en 'Imaginary' (2017). Volgens Inge heeft haar muziek nu een nieuwe dimentie, dan toen ze alleen nog accoustische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen. Op 29 september verschijnt haar nieuwe album 'Reset' dat ze maakte met twee Groninger en een Duitse producer. Inge speelt dit najaar in het voorprogramma van Gare du Nord bij hun 20 concerten. 'River' kun je hier beluisteren.

3. Wia Buze - Aal wat k die wil zeggen

Zanger, gitarist en liedjesschrijver Fries Wolma stuurt Wia begin juli een berichtje: 'Ik heb een liedje voor je'. Wia hoort de opname van Fries en vindt het wel goed bij haar passen. Amper drie weken later is het klaar en beleeft het z'n première op Radio Noord. Het nieuwe nummer is een het resultaat van een samenwerking van Wia en Fries met Mark Pepping: na jaren van samenwerken met producer Jur Eckhardt, is het nu Mark Pepping die als producer Wia begeleidt in de studio en die verantwoordelijk is voor de opnames en mix. Beluister Wia haar liedje hier.

4. Small Town Bandits - Easy

Small Town Bandits is een vierkoppige band uit de stad Groningen. Die bestaat uit drummer Gijs Arends, bassist Rik Huizing, gitarist Selim Boukhris en zanger/gitarist Ruben van Hemmen. De Groningse folk-popband heeft dit voorjaar in de finale van De Grote Prijs van Nederland gestaan. Ze mochten optreden in een vol gepakt Paradiso in Amsterdam. De mannen zijn als publieksfavoriet naar de finale gegaan, maar hebben geen prijs mee naar huis genomen. De liedjes van de groep kenmerken zich door melodische, opzwepende nummers met meerstemmige harmonieën. Bekijk de clip hier.

5. Kevin Paré - Ik kom eraan

Kevin Paré (1989) is geboren en getogen in de Stad. Als kleine jongen is hij al met muziek bezig, op pad met de band van zijn broer en zijn neef. Op z'n zeventiende kiest hij ervoor om zijn droom na te jagen: zanger worden. Bijna elk weekend is hij wel op een podium in het land te vinden. 'De mensen blij maken, een mooie avond bezorgen, daar gaat het om', aldus Kevin op Radio Noord. Maakt hij in eerste instantie Nederlandstalige volksmuziek, in 2011 verlegt hij zijn koers naar popmuziek. Nog wel steeds in het Nederlands. Samen met producer Robert Dorn maakt Kevin zijn nieuwe single 'Ik kom er aan', over weggaan en weer thuiskomen. Het staat niet alleen op de playlist van Radio Noord, ook andere radiozenders in het land pakken het liedje op. Kevin schopt het ook tot de playlist van de landelijke zender 100%NL. Beluister 'Ik kom eraan' hier.

6. Hans Hannemann - Salinas

Zijn naam is je misschien niet zo bekend, maar Hans Hannemann is geen onbekende in de Groninger muziekwereld. Al jong raakt hij geïnspireerd door muziek uit de jaren '60 en '70. Op zijn twintigste gaat Hans naar Dublin, daar gaat hij als barpianist aan de slag. Terug in Nederland begint hij zijn eigen muziekstudio in Nieuwe Pekela en werkt daar als producer samen met een flinke rij bands. Ook beginthij met gitaristen Jan-Peter Hoekstra en Rolf Verbaant, bassisten Maarten van Damme en René Monsma en drummer Marcel Wolthof aan het maken van een eigen album. Dat album 'Makin' up for livin' easy' is eind 2016 verschenen verschenen. Inmiddels werkt Hannemann aan het vervolg. 'Salinas' is geschreven met in het achterhoofd een relatiebreuk en een trip naar Amerika. Bekijk de clip van 'Salinas' hier.

7. André Kuik - Prachtig mooi mens

André Kuik (1975) komt uit Wildervank. Hij speelt als tiener al in allerlei bandjes. Daarna speelt hij jarenlang in de coverband Daylight. In 2001 doet hij als Eros Ramazzotti mee aan de Soundmixshow, kort daarna begint hij een solocarrière. In 2005 doet hij mee aan het Nationaal Songfestival, maar Nederland vertegenwoordigen zit er niet in. Hij is een aantal jaren met andere dingen bezig geweest, maar nu weer terug op het podium. De inspiratie voor 'Prachtig mooi mens' haalt André uit zijn relatie met zijn vriendin. Beluister het nummer van André hier hier.

8. Van De Straat - Zummertied

Van De Straat is een band rondom Olaf Vos en Tom Ritsema, bekend van de Bond tegen Harries. Van De Straat voorziet bekende hits van Groningse teksten. Van 'Zummertied' is het origineel van The Kinks: 'Sunny afternoon' uit 1966 is door Van De Straat voorzien van een tekst in de streektaal. Bekijk de clip met zingende knuffeldieren, kiwi's en aardappels hier.

9. The Given Horse - Praten

The Given Horse is een duo gevormd door Johannes Peetsma en Marius van der Leij. Begonnen als straatartiesten in de stad Groningen zijn ze daarna het avontuur aangegaan om te leven van straatmuziek in de Verenigde Staten. Terug in Nederland hebben ze in 2014 een EP opgenomen die in het teken staat van hun avonturen in Amerika. Het zelfde idee zit ook achter hun trip naar Japan, in 2015. In 2017 reist het duo door Ierland. Inmiddels denken de heren na over een nieuwe reis naar een ver oord. Maar eerst lanceren ze hun album op het hoofdpodium van Oerol. De tweede single heet 'Praten'. In de video heeft niet de band maar Vera van Dijk de hoofdrol: zij vertelt het verhaal in gebarentaal. Bekijk de clip hier.