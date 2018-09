Zoektocht naar graaf Adolf gaat door: 'Heel interessant, heel spannend en heel erg leuk'

Het is nog altijd niet duidelijk: zijn botresten uit een Duitse grafkelder daadwerkelijk de resten van graaf Adolf? De zoektocht duurt al ruim twintig jaar. Komende dinsdag wordt er misschien meer duidelijk.

Dan maakt historicus Lammert Doedens namelijk de grafkist open van Elisabeth, een zus van Adolf. Het doel: een dna-profiel van haar krijgen, zodat dat kan worden vergeleken met de botten van graaf Adolf.

Slag bij Heiligerlee

Graaf Adolf sneuvelde tijdens de Slag bij Heiligerlee in het jaar 1568. Samen met zijn broer Lodewijk van Nassau leidde hij tijdens die slag de opstandelingen die een deel van Groningen innamen. Het momument bij Heiligerlee herinnert daaraan.

Of de botresten van de zus van graaf Adolf bruikbaar zijn, weet Doedens niet. 'Je kan er helemaal niks over zeggen, want je weet niet wat je kan verwachten in een dergelijke kist. Als het maar onder gunstige, droge condities bewaard is gebleven.'

'Een grote verrassing'

Of dat het geval is bij de zus van graaf Adolf is nog de vraag. 'Dat wordt een grote verrassing. Ook voor de eigenaar van het kasteel waar het gaat gebeuren. Het is echt een hele open zoektocht. Maar het is wel heel interessant, heel spannend en heel erg leuk.'

'Als er een profiel uitkomt is dat al een enorme stap in het onderzoek. Dan hebben we een dna-profiel van een Nassau. Of er nou een match is met degene van wie wij vermoeden dat het Adolf zou kunnen zijn, of niet. Dat zou al geweldig zijn.'

Het graf van de zus bevindt zich in de grafkelder van een kerkje op het terrein van kasteel Braunsfels, in Midden-Duitsland.

Twee zussen

En wat als het niet lukt? 'Dan zijn er nog twee zussen, waar we mogelijk later dna-materiaal van kunnen afnemen', zegt Doedens.

Een eerdere poging om de resten van graaf Adolf te identificeren mislukte. Vorig jaar werd de kist geopend van een volle neef van Adolf. 'Dat materiaal was helemaal vergaan. Dit plan met de zussen is in feite plan B.'

'Twintig jaar geleden liep ik er tegenaan dat niemand wist waar Adolf was bijgezet. Maar dat interesseerde destijds bijna niemand. Het heeft jaren in de kast gelegen en in 2010 is het een beetje gaan lopen. En sinds 2016 echt serieus.'

