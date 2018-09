Sophie Souwer pakt met dubbel vier brons bij WK

Sophie Souwer heeft met de vrouwen-dubbel vier bij de WK roeien in het Bulgaarse Plovdiv brons gewonnen.

De Nederlandse ploeg, die naast Souwer uit Olivia van Rooijen, Karolien Florijn en Nicole Beukers bestaat, wist pas na bestudering van de fotofinish dat er een bronzen medaille was veroverd. Het verschil met China was met het blote oog niet waarneembaar.

Titelverdediger

Nederland was de titelverdediger. Drie van de vier vrouwen zaten in de boot die vorig jaar de wereldtitel pakte in Florida. Florijn heeft inmiddels de plaats overgenomen van Inge Janssen, die een 'sabbatical' houdt.

Polen wint

Het goud in Plovdiv was voor de Poolse vrouwen, die Duitsland achter zich hielden.

