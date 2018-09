Slager stopt ermee: 'Het is een hele stap, maar we moesten een keuze maken'

Inwoners van Grootegast moeten het vanaf nu doen zonder de fijne leverworst van slagerij Van der Molen. De slagerij gaat namelijk sluiten. Eigenaar Jaap van der Molen gaat verder met zijn cateringbedrijf.

'Lust je ook een plakje worst?'

Bij een slager denk je altijd aan 'lust je ook een plakje worst?'. En ja, ook Jaap van der Molen is zo'n slager. Zijn specialiteit is de fijne leverworst. De worst is al 65 jaar een familietraditie.

'Maar wat gebeurt er nou met de leverworst?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher zich af. 'Ik heb nog 170 kilo leverworst gemaakt, maar daarna is het klaar', vertelt Van der Molen.

38 jaar slagerij Van der Molen

Slagerij Van der Molen is in 1980 overgenomen van de toenmalige slager in het dorp. 'Ik heb drie jaar voor mijn broer gewerkt en in 1983 heb ik het bedrijf van hem overgenomen', vertelt Van der Molen.

Na 38 jaar de slagerij te hebben gerund stopt Van der Molen nu. 'Het is een hele stap, maar we moesten een keuze maken', vertelt de slager. 'Samen met mijn vriendin ga ik nu verder met ons cateringbedrijf in Doezum.

Geen concurrentie

Grootegast blijft niet zonder slagerij achter want in het dorp zit nog een slager. Concurrentie van elkaar hebben de slagers nooit echt gehad. 'We hebben ieder onze eigen doelgroep en klanten waar we ons op gericht hebben', vertelt Van der Molen.

Heb jij ook een tip voor Expeditie Grunnen? Laat een bericht achter op de facebookpagina.